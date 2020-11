Tormenta: Critican respuestas lentas y paliativas ante falta de prevención

El Bajo Chaco, Luque, Areguá, Capiatá, Limpio, en Central, y otras ciudades fueron impactados por la tormenta. Las ráfagas de viento que sobrepasaron los 100 km/h dejaron un muerto en Arroyos y Esteros, además hicieron volar techos, tumbaron muros, carteles y dejaron centenares de árboles caídos, sobre todo en Asunción. Esta problemática también se vivió en diferentes zonas del país. La queja fue la misma.

Según la Ley 2515, que crea la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la responsabilidad inmediata de la atención de una emergencia o desastre, como lo que ocurrió el fin de semana, es de la organización distrital. Esta normativa habla de una articulación y la coordinación entre el Gobierno nacional y los gobiernos municipales y departamentales. Estos deberán prever recursos presupuestarios para la prevención y atención de emergencias o desastres. En algunos casos, las zonas que son afectadas con frecuencia están desprotegidas.

Consultado sobre este punto, el jefe de gabinete de la SEN, Ing. Miguel Kurita, afirmó que los municipios tienen un rol fundamental a la hora de dar una primera respuesta rápida ante cualquier desastre. Esto siempre y cuando –según el funcionario– no sobrepase la capacidad de las instituciones.

Explicó que la capacidad de respuesta se da siempre en relación al nivel de impacto, de daños y prejuicios. Si los distritos están sobrepasados inmediatamente deben acudir a sus gobernaciones. ‘‘Parece mucha burocracia, pero si funciona bien, la capacidad de respuesta debería ser de manera automática’’, señaló.

Kurita destacó que hay municipios y gobernaciones que cuentan con sus direcciones o secretarías de gestión de riesgos, pero no todas tienen el presupuesto necesario ni las estructuras formadas para hacer frente a alguna situación de emergencia, por eso la SEN da respuesta a eventos de pequeña magnitud (urgencias), que según la ley es de responsabilidad absoluta de la organización distrital o departamental. ‘’Como ente rector tenemos que generar gobernanza, ir generando factibilidades para la realización de trabajos en todo el país, pero no es tan fácil. Somos los primeros en responder, no debería ser así’’, acotó.

El temporal con vientos de entre 100 y 130 km/h causó varios destrozos la noche del sábado en Asunción y el Departamento Central.