Topo: “Está complicado trabajar en casa”

“Está complicado trabajar en casa, pero me arreglo bien, vengo trabajando a doble turno. Normal y en muy buenas condiciones”, refirió el experimentado volante con relación al paro en el fútbol por el coronavirus desde hace ya tres semanas.

Con respecto a la Albirroja, que tenía que debutar ayer en Eliminatorias ante Perú (suspendido por cuarentena), el Topo expuso: “Lo de la Selección Paraguaya lo veo muy lejano por que no fui considerado para nada últimamente. También no tuve una seguidilla de partidos importantes para que me tengan en cuenta”. Apuntando al caso de General Díaz (los jugadores no perciben su salario desde principio de año, Cáceres apuntó: “Es una situación triste. En el grupo de WhatsApp hablamos con los muchachos, estamos en contacto y coordinamos el aporte para los compañeros del General Díaz”. El plantel del Ciclón ya hizo llegar una suma a los afectados días atrás.

Al Azulgrana solo le queda pelear en el plano local una vez que se reanude el fútbol, a lo que el mediocampista aseguró: “Sin desmerecer al rival (Barcelona de Ecuador), no merecimos eliminarnos de la Copa Libertadores”.