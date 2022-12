Tony Waissmann: "Yo amo los anuncios impresos"

–¿Cómo percibe la responsabilidad de elegir al mejor anuncio del 2022, publicado en el diario Última Hora?

–La responsabilidad es la misma con la que me gustaría que juzguen mis trabajos. Siempre hay que ser conscientes que detrás de un trabajo hay un equipo, una agencia y un cliente que intentan hacer lo mejor. Lo importante es entender cuál era el problema y cuál fue la solución y luego, como se ejecutó esa realización.

–¿Qué criterios son los que tiene a la hora de elegir al ganador?

–La originalidad, la sorpresa, el que sea compartible, que nos den ganas de mostrárselo a otro/a, la simpleza, que es algo muy difícil de encontrar, y sobre todo que se destaque entre los demás. Es encontrar la gema en el tamiz.

–¿Qué hace que un anuncio destaque? ¿Qué lo hace original e impactante?

–Acá repito, la sorpresa, lo inesperado y la forma de contar algo. Y más específico, en gráfica, que me detenga el paso de las hojas del diario durante un instante mayor. Es la pausa en el diario.

–¿Qué elementos se deben tener en cuenta para que una campaña publicitaria tenga éxito?

–Lo primero es identificar el problema a resolver y lo que tenemos que decir, si eso es correcto ya estamos un paso adelante. Luego encontrar algo para poder contar el problema pero novedoso, que no se haya pensado previamente y que genere algo en el target expuesto al anuncio y, por último, la calidad de la ejecución, o sea, el craft.

–¿Qué busca hoy el consumidor para dejarse influenciar en la elección de un producto?

–Los consumidores no buscan nada, las marcas son las que quieren que el consumidor las elija y creo que eso solo ocurre cuando dos cosas están a la altura. La empatía, identificación y el mundo que le contamos a nuestro target donde nuestra marca vive. Por último, que el producto o servicio, una vez probado, cumpla la expectativa prometida.

–¿Conoce algo de la publicidad en Paraguay?

–Si, conozco muchos creativos de allí; fui jurado del Tatakua y quedé muy impresionado con su altísimo nivel.

–¿Cómo repercuten los medios digitales en los avisos impresos en papel?

–Son un medio más que hoy tienen una preponderancia impresionante pero lo bueno es que los medios hoy son combinables, algo que comienza en uno, puede finalizar en otro. Pero si tengo que compararlos de alguna manera, lo que tiene lo impreso es que es menos efímero porque está ahí impreso y es algo tangible. Yo amo los anuncios impresos, creo que es la mejor medida para saber si uno puede contar una idea y también para enseñar a cómo pensar y cómo reducir y reducir para contar en una sola foto o titular, todo. No hay nada dinámico y en lo estático está todo.

–¿Cómo se siente al ser elegido como jurado único del Gallo de Oro 2022?

–Yo me tomo todo con la misma responsabilidad, amo este trabajo y lo cuido y lo cuidaré siempre. Estoy encantado con ser el jurado de este año, ya que es solamente un jurado y muy agradecido porque la invitación me tocó a mí. Por otro lado, la responsabilidad es más grande cuando solo depende de mí, por eso, pondré una atención extrema para que el resultado sea absolutamente justo, al menos para mí.

¿Publicidad, recuperada?

Tony Waissmann, jurado del Gallo de Oro 2022, considera que luego de la pandemia, la publicidad, en muchos aspectos, se modificó. “Pero al menos a mí me afectó poco porque fuimos la única agencia en Argentina (en ese momento vivía allí) que no dejamos de ir nunca, siempre con seguridad, distanciamiento, y extremo cuidado, pero creo que eso nos llevó al éxito obtenido, el estar juntos es irreemplazable para pensar y para disfrutar este trabajo”. El creativo valora esa idea que surge en un almuerzo, al lado de la máquina de café. “Esa espontaneidad es única Y por otro lado, el poder seguir observando a la gente es lo que nos hace sabe lo que les pasa, lo que nos pasa y eso no ocurre estando encerrados en nuestras casas”, refiere.