El actor Tom Hanks publicará su primera novela, un libro de ficción en el que el argumento central será el cine y que estará inspirado en algunas de sus experiencias personales en Hollywood.

The making of another major motion picture masterpiece es el título del libro que publicará con la editorial Penguin Random House en mayo de 2023. La compañía explicó que es una novela que trata sobre la realización de una película de acción de superhéroes, repleta de estrellas, y sobre los cómics humildes que inspiraron a su cineasta.