Toledo, encarcelado, no se presenta a audiencia judicial

La decisión de Toledo fue informada, de manera virtual, por el jefe de seguridad del penal limeño de Barbadillo, William Antezana, donde el ex gobernante ha sido recluido desde la noche del domingo. Antezana informó al juez del caso, Richard Carhuancho, que Toledo le “expresó verbalmente que no se va presentar hoy a la diligencia y que ya ha hecho las coordinaciones con su abogado”.

Ante esto, el juez recordó que no hay obligación de que Toledo participe en la audiencia y le consultó a su abogado defensor, Roberto Su, quien confirmó que el ex mandatario le había informado sobre su decisión.

Horas antes, Su ya había declarado que Toledo “no está obligado” a participar de las audiencia judiciales de control de acusación que, según dijo, se desarrollarán durante tres días.

“Son audiencias donde él no interviene, no hay obligación de que el acusado esté presente en los debates. Prácticamente su extradición se ha realizado porque hay una orden internacional, porque Estados Unidos ha aceptado, pero no es que mañana comparece a un juicio ni va a un banquillo de acusados”, remarcó.

PENAL DE BARBADILLO. Toledo fue recluido durante la noche de este domingo en el penal de Barbadillo, donde también están los ex presidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022) para cumplir una prisión preventiva de 18 meses a raíz del proceso abierto en su contra por un presunto lavado de activos.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estuvo a cargo de su traslado en helicóptero desde un cuartel policial en el distrito del Rímac e informó que Toledo no recibirá visitas hasta que el consejo técnico penitenciario establezca los horarios y las medidas de seguridad para el interno.

El Poder Judicial informó previamente que Toledo, de 78 años, asistió el domingo a una audiencia de control de identidad y luego fue puesto a disposición del INPE para que sea llevado a un penal.

Desde que llegó a Perú, en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles, el ex presidente fue conducido primero a la Dirección de Aviación Policial (DIPA), en el Callao, donde fue sometido a un examen de medicina legal y luego en helicóptero hasta el cuartel policial del Rímac.

Después fue trasladado a la Corte Superior Nacional para estar presente en una audiencia de control de identidad ante el Juzgado de Turno, a cargo de la magistrada Margarita Salcedo.

Toledo es acusado por la Fiscalía de haber recibido un soborno de 35 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarle la construcción de varios tramos de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno.



