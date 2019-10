Todo listo en los Jardines

En cuanto a la seguridad, se instalaron cámaras en todos los sectores del estadio y habrá un gran operativo de la Policía Nacional. El comisario Eliseo Gaona, de Eventos Deportivos, reveló que habrá 300 efectivos trabajando alrededor de la cancha. “El control a las personas será riguroso, no queremos lamentar hechos violentos”, expresó. Asimismo, la directiva dio a conocer los distintos accesos para el ingreso para los locales y visitantes (ver info).

EL ONCE. El técnico Marcelo Philipp no podrá contar con Mario Saldívar, ya que este llegó a su quinta tarjeta amarilla en la fecha pasada. Richard Fernández ingresará en la zaga y Gustavo Giménez pasará al carril derecho. Osmar Colmán sería el Sub 19 y la duda está en si se mantiene a Óscar Chiquito Giménez o ingresa Marco Prieto.

El once sería con Pablo Gavilán; G. Giménez, Fernández, Herminio Miranda y Carlos Montiel; Emiliano Agüero, Jonathan Requena, Silvio Torales y Colmán; Jorge Salinas y O. Giménez o Prieto.