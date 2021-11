“Todas las vacunas son efectivas y no tienen ningún chip”

La directora del Hospital Nacional de Itauguá, Yolanda González, afirmó que todas las plataformas anti-Covid son seguras y que muchas veces las personas por la desinformación que circula en las redes sociales como que las vacunas tienen chip entre otros mitos, la gente no se inmuniza.

“Cualquiera de las vacunas desde las plataformas que usan virus inactivados que son en realidad todas las vacunas habituales que se reciben y las vacunas nuevas, que tanto critican en las redes, que son las de vector viral o a ARN mensajeros demuestran su efectividad”, expresó la doctora.

Destacó que ya tienen muchos casos en el Hospital Nacional. “Y tenemos contagiados con dosis completa y son todos pacientes con tratamiento ambulatorio, es decir, le da de una forma muy leve y eso es lo que queremos lograr”, aseveró.

Asimismo, instó a la población a inmunizarse y no bajar la guardia, seguir con los recaudos sanitarios. “Queremos darle la confianza a la gente de que todas las vacunas son seguras, así que ninguna de ellas está hecha como inventan de que tienen chip, que otras están hechas de fetos abortados etc. De todas maneras la única luz que vemos al final del camino significa que lleguemos a ese 80% de vacunados y podamos estar tranquilos y vivir al menos en una sociedad más protegida, eso es lo que procura el Ministerio”, aseguró.

Acotó que es necesario seguir insistiendo y a no bajar la guardia porque todavía se debe llegar a la meta de la vacunación.

La profesional recordó que se debe evitar la aglomeración en un espacio cerrado y que las vacunas protegen en un porcentaje entre 90% a 94%, pero no significa que las personas no se contagien, sino que evitará la forma grave de la enfermedad.

sin efectos adversos graves

González aseveró que está científicamente comprobado que las vacunas no tienen efectos graves. “Tengamos en cuenta que las vacunas son las herramientas que nos defiende si contraemos el virus, pero aún no tenemos una inmunidad de rebaño. Debemos llegar entre 60% a 80% nuestro índice de vacunación y no podamos dejar de lado el uso de las mascarillas”, aseveró.

Reiteró que las vacunas son inocuas en el sentido de que tienen muy pocos efectos colaterales y con la cantidad de vacunados se vio apenas reacciones mínimas que van desde la fatiga, el dolor de cabeza, en algunos casos sensación febril y molestias que pasan en 24 horas.