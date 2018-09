Título y ascenso de Artemios

En la última fecha, Artemios derrotó a Tabladense por 7-5 con goles de Gerardo Díaz (4), Víctor Ortellado (2), Freddy Miranda. Descontaron: Jorge Caballero (3), William Jara y Édgar Torres.

Plantel campeón: Roque Jara, Cristian Benítez, Freddy Miranda, Gerardo Díaz, Víctor Ortellado, Augusto Fernández, Marcelo Gómez, Joshep Stanley, Pablo García, Matías Medina, Sebastián Gallegos y Álvaro Alegre. DT: Carlos Riveros.

Por la División A, hoy en Fomento (20.00): Independiente vs. Cansas, NSA vs. Ñemby y 12 de Junio vs. AQ.Com. El campeón y vice ascienden a División Oro.