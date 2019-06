Titular de UIP critica medidas de auxilio al comercio de frontera

Volpe sostuvo que la decisión del Gobierno haría que las empresas tengan un beneficio violento, porque estaría bien si se tratase de un aeropuerto, donde hay controles; “pero conociendo la informalidad de las zonas de frontera, nos oponemos tenazmente; a las empresas que no estamos en frontera se nos obliga y se nos exige”, remarcó.

Para el industrial, con las medidas gubernamentales se perforará el sistema impositivo.

Contracara Por su parte, el Grupo de Trabajo Empresarial Fedecámaras manifestó, mediante sus representantes, que apoya las acciones adoptadas por el Gobierno con el objetivo de actualizar el comercio de frontera.

Los referentes salieron al paso de lo expresado por Gustavo Volpe, quien dijo que “personas que ya pagan pocos impuestos con el régimen de turismo, ni con eso pagan el 100% de lo que les corresponde”.

Recordemos que el Poder Ejecutivo había emitido el Decreto N° 1931, por el cual se establece un régimen de turismo específico de liquidación de tributos internos en la importación de determinados bienes para su comercialización a personas físicas que no residen en nuestro país; y también se exceptúa del pago del IVA a las operaciones entre empresas comerciales beneficiarias del mismo.

Los responsables de Fedecámaras consideran que las medidas que respaldan la competitividad son saludables, teniendo en cuenta la gran cantidad de puestos de trabajo que están en juego.

Las medidas se entienden considerando las acciones que Brasil ha venido adoptando para la instalación de tiendas francas en ciudades de fronteras con Paraguay.

Además, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció días pasados en Twitter la reducción de aranceles a la importación de celulares y electrónica.

“Si el comercio de Ciudad del Este no es actualizado al mismo ritmo consecuentemente, las consecuencias serán negativas no solo para el sector empresarial, sino para el país. Los beneficios que se podrán recibir no son solo para nuestra ciudad”, expresó Juan Armando Santamaría, presidente de Fedecámaras.

Mencionó que con la actualización del comercio de frontera se busca tener igualdad de condición para competir con las tiendas francas del Brasil.