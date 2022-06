Titular de Migraciones alega que no saltó alerta de Interpol

“En realidad eran 18”, indicó sobre los tripulantes. “Como tenemos conocimiento en el momento del aterrizaje, no previo”, alegó.

Explicó que en ventanilla se informa sobre la cantidad de los tripulantes, y lo que hace el inspector es verificar.

“El procedimiento es, como expliqué, se trae el documento, se escanea, se verifica que sea original, conforme al standard internacional”, dijo.

“Se guardan los días que se van a quedar, la dirección donde se van a quedar. Al guardar, se conecta con Interpol. Si no salta una alerta, se pone un sello y se van”, indicó Arriola. “Si saltare una alerta, el protocolo habla de revisión secundaria, lo cual no se dio porque, en este caso, en ninguno de los 18, saltó una alerta”, aseguró a los periodistas. “Migraciones recibe el manifiesto cuando se despacha el vuelo. No es que recibimos de antemano. El despachante del vuelo le trae al inspector la lista de los tripulantes. Eso demostramos hoy”, indicó. “No había permiso tal de 8 horas. No existe documento donde te diga cuánto tiempo”, señaló la funcionaria. “Lo que sí explicó la gente de la Dinac es que el aeropuerto Silvio Pettirossi tiene un movimiento muy grande, en cuanto a lo que es carguero. Ahí sí se da un tiempo para cargar y descargar mercadería”, mencionó. “En el aeropuerto Guaraní, no; entonces, no se da un tiempo específico para que se queden. Se verifica en la cámara que entraron 18 y salieron 18”, acotó.



Ángeles Arriola,

titular de Migraciones.