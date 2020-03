Tips para ordenar el placar

Camila García Fiorio, de El Mundo de Cam, menciona algunos tips sobre cómo aprovechar el ocio en casa.

Ya lo decía el maestro Roa Bastos, “solo el excluido sin remedio tiene la visión de la belleza absoluta”. Esta situación trae consigo una nueva cosmovisión. “No todos los días son buenos, pero hay algo bueno cada día”, posteó Cam.

Desde su espacio virtual se toma el trabajo de escribir sobre temas relacionados al hogar. Es toda una referente en el ámbito. “Estoy intentando, a través del blog compartir cosas positivas e ideas útiles, porque personalmente me angustia y me da mucha ansiedad leer todo el tiempo las noticias relacionadas con el tema”, afirma.

La joven sugiere hacer todas esas cosas que normalmente el tiempo no permite. “Lo ideal es ordenar un pequeño espacio por día; por ejemplo, un sector del placar (un día remeras, otro día pantalones etc), un sector de la cocina (un día la alacena, otro día cajones de utensilios) para no abrumarse tratando de hacer todo de una sola vez”, explica.

Sugiere además la limpieza no rutinaria, como el de los filtros del aire, limpieza del lavarropas y lavados especiales de almohadas, edredones y los peluches de los chicos.

EL OTOÑO Y EL PLACAR. La entrada de una nueva estación obliga a reordenar el vestidor. Según explica la emprendedora, esta técnica es ideal para los que tienen poquito espacio, y no pueden tener toda la ropa siempre dispuesta en el armario. “Cada temporada, hacemos el cambio dejando más a mano las prendas correspondientes, y guardando las que ya no vamos a utilizar en estos meses. Si bien en Paraguay el fresco tarda un poquito más en llegar, nunca es muy temprano para organizarse”, asevera.

Paso a paso. La maestra organizadora siempre recomienda guardar las prendas de cambio de temporada en tuppers transparentes grandes para ver fácilmente el contenido o en bolsas herméticas al vacío, que permitirá ahorrar espacio.

También propone verificar las prendas que necesitan lavado, ya sea porque no estaban bien guardadas y acumularon polvo, o bien no necesariamente estén sucias, pero pueden tener olor a guardado.

“Hay que guardar los zapatos en bolsas individuales, previa limpieza. Seleccionar las prendas que vas a guardar”, refiere y recomienda hacerlo de forma gradual.

“Por ejemplo, si tenés diez bikinis podés dejarte dos a mano para seguir usándolos y guardar los otros ocho. Es la oportunidad ideal para ordenar el placar recordando siempre: dividir por sectores, subcategorías y colores”, aconseja la bloguera a todos sus seguidores.