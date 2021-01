Tiky Cubas renuncia a sus cargos del Partido Colorado

En una nota, indicó que el estado de podredumbre y corrupción reinante en el Gobierno “nos hace cómplices como autoridades por no hacer lo que hay que hacer, con un silencio cómplice y coadyuvante”.

“Nadie hace nada, nadie dice nada. Ciegos, sordos y mudos. Es realmente deleznable y lamentable”, dijo. Agregó que el Partido Colorado no escucha a los miembros de la Junta ni a los afiliados en general. “La reserva moral y política del Partido está en las generaciones que vendrán, no en la nuestra. Nos hemos aplazado como autoridad política, jugamos a favor de unos pocos y no veo otro camino futuro que el rechazo de la gente”, refirió.

Al final de la nota, expresó que espera que el partido vuelva a tener debate, a ser el pilar de la sostenibilidad democrática, deje de blindar y ser cómplice de la espantosa corrupción reinante, para ser defensor de los afiliados y de los intereses de los paraguayos.

Al respecto, Pedro Alliana no quiso opinar y se limitó a decir que Cubas está en su derecho a renunciar.