Thriller, de Michael Jackson, se reeditará con temas inéditos

Según se develó en las últimas semanas, entre el material nuevo se encuentran dos temas recogidos en el disco póstumo Michael, del 2010. Se trata de la maqueta original de Behink the mask y una versión inicial de Best of joy, canción concebida para el soundtrack de la película The toy, de 1982.

Asimismo, habrá canciones inéditas, como She’s trouble o What a lovely way to go, que estuvo a punto de ser incluida en Michael, tras pasar por las manos del afamado productor Mark Ronson.

Éxito. Thriller fue el sexto disco de estudio de Jackson e incluyó temas icónicos como el que la da título, además de éxitos como Billie Jean y Beat It. El material se convirtió en el más vendido de todos los tiempos, al sumar 100 millones de copias vendidas en todo el mundo hasta la fecha, según datos de Sony Music.

El videoclip de Thriller, fue un marco en la producción audiovisual vinculada al pop. Además de volverse un clásico y ser referencia hasta hoy día, ganó el Grammy al mejor video musical largo en 1984, junto a otros 7 galardones cosechados por Jackson en aquella edición del premio.