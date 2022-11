Tévez ya no es DT de Rosario Central

Carlos Tévez, ex futbolista y recientemente convertido en entrenador, anunció su renuncia al cargo de adiestrador de Rosario Central luego de cuatro meses. En rueda de prensa y en una semana de elecciones en el club, el Apache comunicó su salida. “Doy un paso al costado pensando en el club. Creo que no es conveniente para nadie que yo siga. La nueva dirigencia o esta tiene que tomar decisiones y yo no quiero ser un obstáculo para nadie, que cada uno pueda hacer lo que quiera”, sostuvo Tévez.

“No me parece justo, si la oposición gana, quedarme yo como una molestia. La oposición no va a querer que gane Carlos Tévez. Por eso me quiero correr al costado, no vine a hacer política, yo siempre puse a Central por encima de todo”, añadió.