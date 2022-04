Terrible golpe no rompe su fe

Esto le tomará como mínimo entre 20 y 24 semanas de recuperación para volver a las canchas tras la intervención quirúrgica que se realizará mañana en Buenos Aires.

Robert charló con Urbana al Máximo, por Radio Urbana 106.9 FM, y contó lo que vivió en esas horas angustiantes y de mucho dolor.

“Vi los videos; qué le vamos a hacer. Lo hecho, hecho está. No podemos remediar. Ahora queda ser fuerte; estamos expuestos a esto los jugadores”, dijo Rojas hasta con buen humor en la charla.

“Es la primera vez que me lesiono así de mal. No hay de otra, afrontar lo que se viene y mejorarme para volver más fuerte que nunca”, remarcó el defensor de River.

Consultado sobre una charla con Aldair Rodríguez, su agresor, Rojas contó: “Vino al hotel a pedirme disculpas. Me dijo que en el momento no se dio cuenta y le dije que no pasaba nada, son momentos que en la cancha a uno le pasa”.

LA PREOCUPACIÓN. Nicolás Rojas, padre de Robert, vio en vivo lo ocurrido con su hijo futbolista y contó las horas de preocupación que vivieron.

“Pensaba que era seria la lesión, porque él nunca se iba a quedar en el piso; sabía que algo grave pasó. Apenas terminó el partido, él me mandó un audio diciendo que se rompió el hueso; un dolor fuerte para la familia. Estuve caminando por el patio toda la noche, no podía dormir, a cada momento me llamaban”, relató don Nicolás.

Además, el padre de Robert Rojas mandó un mensaje esperanzador: “Es un chico muy fuerte. Va a superarlo en pocos días. Entre 20 y 24 semanas no podrá jugar. La operación será el sábado. De ánimo está muy bien; me dijo que en tres meses ya va a estar trotando en la cancha”.

El hermano de Robert, Ronald, estará viajando en las próximas horas a Argentina para hacerle compañía en todo el proceso de recuperación que deberá pasar.



Disculpas del DT

Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima, rival de River, pidió disculpas a Robert Rojas de manera pública, tachando la jugada de evitable y el hecho como “lamentable”.

“Es complicado analizarla, porque la jugada ya había sido cobrada. Aldair es un chico fuerte, pero no malintencionado. Seguramente se podría haber evitado”, dijo Bustos.



Pese al terrible momento, Robert Rojas se muestra fuerte. Será operado en la Argentina.