Temporal alcanzó ráfagas de hasta 145 km por hora en Encarnación

La tormenta llegó a alcanzar ráfagas de hasta 145 km por hora, según la Dirección de Meteorología. Llevó a su paso la antena de Radio Paraná 89.7, ubicada en pleno centro de la ciudad, además de varios locales ubicados en la Costanera y en la Playa San José.

El viento huracanado duró unos 5 minutos, tiempo suficiente para causar daños en diversos puntos de la ciudad, en especial en las inmediaciones de la Costanera, donde el viento causó cuantiosos daños a los locales situados en el lugar.

No hubo víctimas que lamentar atendiendo que la antena de la radioemisora cayó sobre un automóvil que iba pasando y afortunadamente las cuatro personas que iban adentro salieron ilesas.

Asimismo, los locales de Coca Cola, Frutika y otros paradores apostados en la Playa San José quedaron por el piso, pero felizmente ninguna persona resultó herida. También fueron afectadas las casetas de seguridad de los guardavidas de la Playa San José y otros locales en otros puntos de la ciudad, como estaciones de servicios, columnas de ANDE y árboles caídos, voladuras de carteles en diferentes puntos de la capital de Itapúa.

El momento de terror fue captado por un videoaficionado desde uno de los edificios céntricos de la ciudad, en donde se puede ver la intensidad y fuerza del viento, que arrancó el techo de uno de los bloques de departamentos situados en la costanera de Encarnación.

Según el reporte del ingeniero Jorge Martin de la Dirección de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de Encarnación, el viento alcanzó la velocidad de 60 kilómetros por hora, pero con ráfagas que llegaron hasta los 83 km por hora, según una de las estaciones meteorológicas. Sin embargo, en la segunda estación meteorológica de Encarnación, que aún está en forma experimental, se registró que los vientos alcanzaron los 145 km/h.

Uno de los más afectados por este temporal, fue la radioemisora FM Paraná 89.7 que sufrió la caída de su antena transmisora, hecho que más allá de los daños materiales causó un gran susto a los directivos y funcionarios. César Benítez, director propietario del holding RTV Paraná señaló que “desgracia con suerte, es una antena sostenida por tensores y tiene una vida de 45 años, nunca tuvo problemas, pero por lo visto que el ventarrón que vino fue una especie de ciclón o tornado que fue tremendo, no soportó los tensores de la antena y cayó, felizmente no hay víctimas que lamentar. Sí fue alcanzado un vehículo que en ese momento estaba pasando y la antena le cayó encima sobre el parabrisas, pero gracias a Dios, a los cuatro ocupantes no les pasó nada, la radio tiene asegurada toda su estructura como también la antena”, refirió Benítez. Por su parte, una de las personas que iba a bordo del automóvil afectado señaló el gran susto que les tocó vivir, “estábamos viniendo en el auto por la calle que pasa frente a Radio Paraná, realmente no estaba tan feo el tiempo y de repente sentimos nomás ya un impacto como de que algo nos cayera encima, el susto fue total, nos quedamos y recién al bajar nos percatamos que era la antena lo que nos cayó encima, realmente volvimos a nacer”, señaló la señora María González Flores.