Telefuturo estrenará novela

El jueves 24, a las 15.00, Telefuturo estrenará la telenovela Un poquito tuyo, que tiene como protagonistas a Jorge Salinas, Marjorie de Sousa y Lorena Herrera. La producción mexicana se emitirá de lunes a viernes.

Se trata de la historia de Antonio Solano, quien es un padre extremadamente exitoso que proviene de una familia humilde, por lo que se esfuerza por dar a los suyos todo lo que no pudo tener en su juventud. En su afán de que a su esposa e hijos no les falte nada, es generoso al punto de echarlos a perder y, como resultado, los tres niños: Eduardo, Javier, y Viviana se convierten en malcriados que no hacen más que gastar el dinero en cosas superficiales. Mientras que su esposa, Catalina, solo se preocupa por mantenerse bella con las cirugías.