Taylor Swift vuelve a ser objetivo de un acosador

La policía de Nueva York informó que detuvo y acusó a un hombre de 52 años, identificado como Hanks Johnson, por allanamiento de morada, tras recibir una llamada para acudir a la casa de la cantante en Manhattan.

La policía no precisó dónde estaba Taylor Swift durante el incidente.

Swift, de 31 años, que recientemente se convirtió en la primera artista femenina en ganar tres veces el prestigioso Grammy al Álbum del Año con su disco , ya tuvo que enfrentarse a acosadores en varias ocasiones.

En julio del 2019, un hombre de 32 años fue detenido en posesión de “herramientas de robo” frente a una residencia de la cantante. Y unos meses antes, en marzo del 2019, otro hombre fue detenido en la puerta de su apartamento de Manhattan.

Hace unos días, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, reveló durante una entrevista que había sufrido de abuso sexual de parte de su abuelo, Enrique Guzmán, mismas declaraciones que fueron negadas por el propio cantante.

Y aunque Alejandra Guzmán ya había fijado su postura mediante un breve clip en el que aseguró, en sus palabras, “meto las manos al fuego por mi padre”, ahora la cantante habló por primera vez sobre el conflicto con su hija en una entrevista.

La cantante volvió a recalcar que las acusaciones de Frida son producto del trastorno límite de personalidad que le fue diagnosticado cuando era niña y que ese desorden le hace decir cosas que no son ciertas.

“Ser juzgada, ser señalada por algo que no es verdad, y yo no he hablado porque es mi hija, no la he demandado porque es mi hija, pero no puedo permitir que llegue a este nivel y acuse a mi padre, quien tanto la ha apoyado”, declaró Alejandra.