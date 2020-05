Tasa Covid será analizada en próxima sesión del Senado a pedido del FG

“Para nosotros es un orgullo haber logrado que la Comisión de Hacienda de nuestra Cámara, después de mucho tiempo, se haya reunido y haya dictaminado sobre el tema de los impuestos que hemos como bancada dado entrada hace varios días” , dijo el senador Carlos Filizzola.

La presidencia del Senado a cargo de Blas Llano anunció que dispondría que los pedidos se incluyan para su tratamiento.

Filizzola dijo que existe una fuerte presión para que no se traten los nuevos impuestos. “Hay un fuerte rechazo por parte de varios sectores a que se trate la Tasa Covid a los grandes ingresos, así como el impuesto al tabaco y a la soja, por eso hay una mayoría que dictaminó en contra. Esperemos que se aprueben en una sesión extraordinaria dos de los proyectos impositivos”, indicó.

“Lo hemos dicho en varias ocasiones que no podemos seguir con esta injusticia tributaria y no puede ser que se esté pidiendo que las altas fortunas, los grandes millonarios que tienen por encima de los USD10 millones, no puedan tributar el 1% de eso de tal manera a hacer frente a esta pandemia”, significó.

Mencionó que como representantes deben empezar a ensayar medidas para amortiguar la grave crisis que se viene y donde los sectores vulnerables resentirán más. “De dichas medidas se necesitan no solamente ahora sino que más adelante para salir de una situación precaria y mala que ya sufre nuestro país y va a sufrir en mayor medida”, apuntó.

El sector denomina Tasa Covid al tributo de forma transitoria del 1% sobre el patrimonio de las fortunas superiores a los 10 millones de dólares, que alcanza a no más de 90 familias. Además, el impuesto al tabaco que también es propuesta del PDP pretende duplicar la tasa que se aplica al sector actualmente.