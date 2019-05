Tarde a puro fútbol con seis partidos

Los seis partidos serán a las 15.00: Silvio Pettirossi vs. 12 de Octubre de Santo Domingo en el Bernabé Pedrozo del barrio Republicano, Valois Rivarola vs. Oriental en el Gregorio Sarubbi de Zeballos Cué, 1° de Marzo vs. Humaitá en el Víctor Isasi del barrio Santa María de Fernando de la Mora, General Caballero de Campo Grande vs. Juventud en el 26 de Febrero del barrio Campo Grande de Luque, Olimpia de Itá vs. Pinozá en el Manuel Gamarra de Itá y Benjamín Aceval vs. Sport Colonial en el Isidro Roussillón de la ciudad de Benjamín Aceval.