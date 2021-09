Taiwán, liderazgo en bienestar y tecnología

Independientemente de la fuente que articula la estratificación internacional de países, Taiwán se halla en la cumbre del desarrollo sostenible bajo imperio de Estado de Derecho en Democracia, regidos por valores compatibles con la dignidad humana, respetando estrictamente todas las libertades, así como las etnias y el credo religioso, juntos con justicia social y equilibrio ecológico. Esto es posible gracias a su exitoso modelo de prosperidad compartida, a su potente macroeconomía, a su microeconomía competitiva ante la competencia local vs. productos extranjeros y en el mundo exterior. Su integración al mercado mundial es asimismo altamente competitiva, en igualdad de condiciones.

Se destaca particularmente por tener uno de los mejores sistemas educativos a nivel planetario y con una intersectorial tecnología de punta, que la coloca en los primeros puestos en cuestiones electrónicas en general, en semiconductores en particular, así como en farmacología y know how medicinal. Es también uno de los mejores países en tecnología militar por tierra, mar y aire. Taiwán tiene hoy en día uno de los mejores sistemas de defensa antiaérea en términos relativos, superada globalmente solo por Israel.

A juzgar por el conocido Index de Libertad Económica, publicado anualmente a nivel global por la Heritage Foundation de Washington DC y ya en su 26ª edición continuada, reeditada últimamente a nivel local por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS), Taiwán se encuentra entre los primeros 6 o 12 mejores países del mundo, dependiendo de los indicadores que se escojan a tal efecto. En sus 36.193 km2 viven unos 23,6 millones de habitantes. Comparándola con nuestro país, es territorialmente hablando apenas la undécima parte de Paraguay, teniendo 3 veces más habitantes que el nuestro. He aquí otro ejemplo con indicador diferente: Taiwán tiene 529.9 millones de millones de USD de reservas monetarias internacionales, a diciembre de 2020, lo que la vuelve la 5ª en el ránking mundial, después de China continental, Japón, Suiza e India.

Destacables son asimismo los éxitos de Taiwán en múltiple asistencia técnica internacional a varios países durante más de seis décadas. Su economía tiene superávit suficiente para solventar tales costos y su sociedad los asume con solidaridad plena. Por todos estos motivos, Taiwán merece su inclusión como miembro de las Naciones Unidas NNUU. Se encuentra injustamente marginada.

En una columna publicada internacionalmente el 13 de setiembre de 2021, el señor Jaushieh Joseph Wu, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Taiwán, escribe: Durante seis décadas, Taiwán ha brindado asistencia a países socios de todo el mundo. Desde la adopción de la Agenda 2030 de la ONU, Taiwán se ha centrado en ayudar a sus socios a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, recientemente, a participar en la respuesta antipandémica y en la recuperación pospandémica. Mientras tanto, internamente, Taiwán ha cumplido sus ODS en materia de igualdad de género, agua potable y saneamiento así como buena salud y bienestar, entre otros.

Por otro lado, el Informe Mundial sobre la Felicidad 2021 clasificó a Taiwán como el país más feliz del Este de Asia y el número 24 de todo el mundo. Taiwán está dispuesto a transmitir su experiencia y trabajar con socios globales para construir un futuro mejor y más resiliente para todos (sic).

Recordemos que Paraguay y Taiwán se hallan en cooperación permanente ya durante varias décadas. La misma tiene numerosos aspectos positivos para ambos países. Para evitar aquí repeticiones innecesarias, se confiere a las columnas publicadas sobre ellos con periodicidad en el diario Ultima Hora, así como en las páginas web del IDPPS (https://instituto.org.py) y de la Consultora Rodríguez Silvero & Asociados (www.rsa.com.py), así como en las redes sociales en general. Se confiere asimismo a la reciente publicación del IDPPS, titulada “Análisis sobre Paraguay y Taiwán: una cooperación de larga data”. Más informaciones se obtienen llamando al (021) 214-532 así como al (021) 612-912.