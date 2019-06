Suspicaz repartija de cargos a asambleístas en el Rectorado UNA

“Es muy llamativo que ellos hayan sido los que votaron en la asamblea y ahora estén ocupando también cargos de confianza. Es básicamente vender el voto a cambio de cargo”, manifestó uno de los denunciantes que prefirió el anonimato, pero avisó que esta semana harán pública la indignación del estamento ante varios nombramientos.

Jorge Madelaire, quien es representante egresado no docente por la Facultad de Ciencias Químicas ante la AU, fue designado como director interino de la Dirección General de Planificación y Desarrollo del Rectorado. Madelaire no contestó a su teléfono celular, para saber si ya renunció a su cargo de asambleísta titular.

El que sí respondió fue el abogado Lucas Chalub, quien fue nombrado director interino de la Dirección General de Gestión y Desarrollo de Talento Humano.

Chalub estuvo como representante egresado no docente de la Facultad de Derecho y ahora pidió –dijo– un permiso para asumir dicho cargo.

Desde los corrillos del Rectorado, se comenta que su nombramiento constituye “una moneda de cambio” para apoyar a Vera ante la descabalgada de José Torres Kirmser, decano de la Facultad de Derecho. “La rectora es la que define de acuerdo con la capacidad de cada persona. En ningún momento hubo un compromiso de ‘vos me votás y yo te doy’ o cosas por el estilo”, refutó Chalub.

Explicó, además, que el alcance del artículo 27 del Estatuto (ver infografía) no se aplica a ellos. “Para ejercer en la Asamblea sí condiciona (el referido apartado); pero no para asumir un cargo (...). Donde colisiona es si mañana quiero ser miembro de la Asamblea o me quiero postular a un cargo electivo”, argumentó.

El que contó que presentó su renuncia como asambleísta de la UNA fue Carlos Vera, quien hasta hace poco estuvo como representante graduado no docente de Arquitectura. Hoy es director general interino de la Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura, creada por la actual rectora como un desprendimiento de la Dirección General de Administración.

Vera, además, integró el Tribunal Electoral Independiente (TEI), creado para la reciente elección de rector. La rectora de la UNA no atendió a los llamados de esta Redacción.