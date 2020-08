Suspensión y juicio para camarista de Amambay

Ya por la tarde, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió el inicio del enjuiciamiento de la misma, con suspensión en el cargo.

La magistrada había sido filmada en sorteos irregulares para los preopinantes en varios casos, según los videos que circulaban en las redes sociales.

Así, el Consejo de Superintendencia de la Corte, suspendió a la camarista sin goce de sueldo, al igual que al actuario judicial Bernardo Mongelós.

Ayer, en plenaria extraordinaria, el pleno ratificó la resolución del Consejo de la suspensión sin goce de sueldo. No obstante, dejó para esta mañana el estudio de la reconsideración planteada.

La Corte también decidió enviar a la Fiscalía el caso, para la investigación por presunta comisión de hechos punibles.

En su recurso, la magistrada pide que solo se la sumarie, ya que no estuvo en un acto jurisdiccional y no era potestad del JEM. Además, pide que no se le deje sin sueldo ya que tiene hijos y mantiene a sus padres. Alega que ni siquiera podrá contratar abogados para su defensa.

Ya en la sesión del JEM, en forma unánime, resolvieron iniciar el enjuiciamiento de oficio para la magistrada, por supuesto mal desempeño en sus funciones. Además, la misma fue suspendida por voto de la mayoría, y la remisión del caso a la Fiscalía.