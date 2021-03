Suspenden preliminar del caso Stadecker

El juez Mirko Valinotti rechazó el recurso contra la resolución por la que fijó la diligencia. Sin embargo, concedió la apelación subsidiaria, con lo que los camaristas deberán resolver la cuestión.

Con ello, hasta que no se resuelva el recurso, no se podrá realizar la importante diligencia en la que el juez analizará la acusación fiscal y decidirá si el procesado afronta o no juicio oral.

La defensa dice que hasta que no se resuelva la apelación contra el fallo que rechazó la libertad del encausado, no puede proseguir el proceso. La muerte de Breuer ocurrió en diciembre del 2017.