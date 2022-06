Surgen roces en la Concertación por crítica a mecanismo de selección

El coordinador de la Concertación, Guillermo Ferreiro, no piensa lo mismo y señaló que Kattya no asistió a reuniones para manifestar dichas diferencias.

González insistió que la Concertación, así como hoy está concebida, es una trampa en la que todo se concentra en una “gran estructura partidaria”. “Si queremos convertirnos en una alternativa, tenemos que pensar de manera alternativa y no entramparnos, porque la Concertación, así como hoy está concebida, es una trampa para aquellos candidatos que no forman parte de la infraestructura”, dijo.

Agregó que se privilegia a la estructura y no garantiza pluralidad. “Empuja a la lógica de que el poder está reservado a las estructuras y claques” y habló que por fuera de los partidos tradicionales se puede ofrecer una “verdadera alternativa”.

Reiteró que a su criterio antes de llegar a las internas de diciembre, lo ideal sería que los candidatos pasen por un primer filtro, el cual sería por medio de encuestas.

“Yo estoy pidiendo un primer filtro, donde se puedan conformar acuerdos y se pueda construir confianza”, insistió y dejó en claro que siempre va a buscar alcanzar un consenso político amplio, democrático y transparente”.

También la senadora Esperanza Martínez, actual presidenciable por el Frente Guasu, señaló que las reglas de la Concertación son funcionales al PLRA.

“La Concertación es muy desfavorable para los que no formamos parte del PLRA, porque es el único que tiene infraestructura. Creemos que vamos a seguir peleando hasta que encontremos una dupla electoral o encontrar otros mecanismos”, expresó.

Aún así no descartó la incorporación a la Concertación, aunque desde su sector manifiestan que se debe dar con base en ciertos criterios.

RESPUESTA. Por su parte, el coordinador de la Concertación, Guillermo Ferreiro, quien a su vez preside el Partido Revolucionario Febrerista, salió al paso de las declaraciones de la diputada, sosteniendo que Kattya no se acercó a las reuniones de la Concertación.

“La verdad que me confunde su posición de no ir. A mí no me contesta los mensajes. Le hemos invitado por nota, nunca vino”, señaló vía Radio 1000.

Sostuvo que el mejor mecanismo y el establecido por ley para establecer candidaturas es el “mecanismo del voto universal, libre, directo, igual, secreto y fiscalizado”.



