Surgen ganadores del Festival 2022

Los vencedores tanto en masculino como en femenino en la Sub 8 fueron: Henrrique Flesh (Bra) y María Lema (BRA). En la Sub 10: Sergio Ayala (COL) y Xiomara Guzmán (PER). En la Sub 12: Cristóbal Muñoz (CHI) y Nicole Mollo (BOL). En la Sub 14: Estaban Cabiativa (COL) y Natividad Cárdenas (PER). En la Sub 18: Diego Flores (PER) y Azumi Bravo (PER).

La justa se desarrolló en 9 rondas y contó con un alto nivel de competición, demostrando un ascenso en el nivel entre los juveniles.