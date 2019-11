Supuesta víctima de RGD comentó el esquema de usura y extorsión

Una supuesta víctima del ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Ramón González Daher, quien fue imputado por los hechos punibles de usura y lavado de dinero, contó que el hermano del ex senador Óscar González Daher le otorgó un préstamo de G. 115 millones y desde entonces inició su suplicio.

Indicó que lograron cancelar la deuda en dos pagos, en la primera oportunidad pagaron G. 40 millones en efectivo –monto del cual no recibieron ningún recibo de dinero–; mientras que en la segunda ocasión abonaron G. 75 millones, con lo cual fue cancelada por medio del cheque de una entidad bancaria. Sin embargo, fue imputada por estafa y enviada a prisión, tras haber sido denunciada por el dirigente deportivo ante el Ministerio Público.

“Mi ex marido fue quien solicitó el dinero al dirigente luqueño hace un tiempo y en calidad de garantía dejó un cheque con fecha. Nosotros hemos cancelado la deuda, pero no me devolvió el cheque, siempre tenía una excusa. Un día me denunció por estafa y fui presa al Buen Pastor", reveló la víctima a través de radio Monumental 1080 AM.

Supuesta extorsión. Asimismo, la mujer cuya identidad se mantendrá en el anonimato para evitar posibles represalias, resaltó que González Daher le escribía y le solicitaba fotos íntimas.

“Me mandaba mensajes donde me decía: 'Hola niña, qué estás haciendo, mandame una foto de tus pechos, o mandame una foto con tu ropa interior o vamos a encontrarnos'”, contó.

Así también añadió que cuenta con todas las pruebas para declarar ante el Ministerio Público y que ahora quiere adherirse a la demanda de las otras víctimas de usura por parte del poderoso empresario.

Por su parte otra víctima identificada como Juan Planás relató que como presidente de una sociedad anónima, firmó un préstamo de González Daher para terminar una obra, con un plazo de pago de 30 días.

Agregó a través del medio radial que tras el pago, sorpresivamente, el dirigente luqueño hizo aparecer documentos por supuestas compras de materiales e inició un pleito judicial.

Finalmente afirmó que ganó el caso, luego de que el ex senador Óscar González Daher fuera destituido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Cabe destacar que este también está procesado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.

Por otra parte el fiscal Osmar Legal dijo que espera que la mujer testifique.



