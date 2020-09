Suplentes en duda tras medida judicial

Al darse el pedido de Cuevas de retornar mediante sesiones virtuales, existe una gran posibilidad de que sea aceptado, sin oposición.

Esto dejaría un precedente que podría afectar a la diputada de Colorado Añetete Rocío Abed, quien ingresó como suplente en reemplazo de Ulises Quintana, preso en Viñas Cué.

El legislador intenta por todos los medios salir de prisión.

Actualmente, lleva 20 meses recluido y tiene una audiencia preliminar pendiente. Está imputado por tráfico de influencias y lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

El liberal Celso Kennedy considera que ningún legislador debe ir detenido. “En forma particular, entiendo que un legislador no puede estar privado de libertad, salvo flagrancia, y se resuelve el caso con la sentencia. Un caso anterior a su elección no se puede interpretar como flagrancia y un caso simultáneo debe resolverse con la pérdida de investidura, como se trató el caso Ulises, pero que fue rechazado”, manifestó.

Quintana fue reemplazado por Rocío Abed en la Cámara de Diputados luego de que le fuera otorgado un permiso para ausentarse, como sucedió con Miguel Cuevas, reemplazado por Vicente González.

Según el liberal Sergio Rojas, ambos deberían poder sesionar de forma virtual, alegando que incluso no corresponde su privación de libertad.

Quintana denunció a la fiscala Lorena Ledesma ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño de funciones, argumentando que está preso sin pruebas.

El diputado asegura ser inocente y manifiesta su desconfianza hacia fiscales y jueces.