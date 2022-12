Suman voces para cambiar sistema electoral y anuncian ley para marzo

“Este sistema de listas desbloqueadas, en el cual estamos involucrados, es un tanto difícil, porque cuando uno quiere candidatarse necesita de muchos recursos económicos, tanto en la primera como en la segunda vuelta; además este sistema propicia la enemistad entre todos. Los únicos que salen fortalecidos con este sistema son las personas con mucho poder económico, que no pocas veces se encuentran metidas en cuestiones ilícitas”, resaltó Capurro en contacto con la 104.1 FM.

Señaló que aquellos políticos que quieren aportar al bien común no tienen oportunidad si no tienen recursos.

“Con esta iniciativa se estará dando la oportunidad a personas que trabajan lícitamente y gente que trabaja realmente en política, no así a grandes empresarios que no tienen corazón”, destacó.

En el mismo sentido se pronunció el diputado de Fuerza Republicana Hugo Ramírez, pero apuntando a un proyecto articulado para después de abril, cuando terminen las elecciones generales. “Nosotros quedamos opción 38 con este sistema, nuestro enfoque fue solo comunicación y nuestra inversión no llega ni al 5% de lo que invirtieron quienes quedaron en los primeros 10 puestos. Eso nos obliga a ajustar parte de la estrategia y tomar algunas decisiones, y eso podemos hacer nosotros que somos de un partido tradicional y entendemos el manejo de las elecciones con altas posibilidades de remontar y llegar a las generales. Pero esto no es lo mismo para los partidos más pequeños, ya lo vimos en las municipales y lo vamos a volver a ver en estas elecciones del 2023. Si lo que buscamos es mayor equilibrio de poderes, menor homogeneidad y mayor representatividad de distintos sectores, se debe evaluar luego de los resultados de abril qué le conviene más a la democracia”, sostuvo.

CARTISMO. Desde Honor Colorado todavía hay voces a favor y en contra de modificar el sistema electoral, pero todavía no se sabe cuál sería su postura oficial.

Uno de los que hablaron de pensar en nuevas ideas fue el gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, candidato al Senado. “Una de las propuestas podría ser que el voto preferencial se utilice solo en la interna, y que una vez que queden posicionados los candidatos, quede bloqueada la lista para las elecciones generales”, expresó Baruja.

También el senador Silvio Ovelar mantuvo su postura de cuestionar este sistema electoral.

Sin embargo, el diputado Basilio Núñez está en contra de una modificación. Alegó que no se puede sacar al electorado la posibilidad de elegir al votar y que particularmente no tuvo gastos. Indicó que los candidatos que no tienen votos son los que quieren cambiar la ley.