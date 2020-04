Suman denuncias por mal uso de fondos de Covid-19 y piden control

Antes de que comiencen sus primeras tareas, ya saltaron varias denuncias de corrupción en el uso del dinero. Entre los primeros casos figura la supuesta sobrefacturación de tapabocas en la Dinac.

El diputado liberal Édgar Acosta, uno de los miembros de esta comisión, abogó por establecer fuertes controles y así poder destapar los casos de corrupción y evitar nuevos ricos que aprovechan la crisis.

Comentó que, además del caso de la Dinac, surgieron denuncias de irregularidades también en la Policía Nacional y en Petropar.

“Lo único que va a evitar que se vuelvan más ricos o que surjan nuevos ricos es un control riguroso, pero no lo vamos a lograr solo con la clase política. Sin acompañamiento de medios e involucramiento de la sociedad en las denuncias y el control, la comisión no va a tener éxito”, resaltó.

La mesa directiva que se elegirá hoy estará compuesta por un presidente, un vicepresidente y relatores.

La comisión fue creada mediante la Ley de Emergencia, que establecía que debía estar integrada por seis senadores y seis diputados. Fueron electos para el efecto los senadores: El abdista Martín Arévalo; el cartista Antonio Barrios; la liberal llanista Hermelinda Alvarenga y su correligionario de la línea independiente Amado Florentín. Por el Frente Guasu integra Esperanza Martínez, y por Patria Querida, Stephan Rasmussen. En Diputados están los colorados cartistas Roque Antonio Sarubbi, Hernán David Rivas y Carlos Núñez Salinas; el colorado abdista Juan Carlos Nano Galaverna, el liberal efrainista Édgar Acosta y el llanista Julio Enrique Mineur.

Acosta manifestó que lo ideal sería que un opositor sea designado como presidente, e insistió en que debe ser riguroso el control. “El involucramiento de la sociedad va a destapar todo. Los miserables que se aprovechen de esta crisis deben parar en la cárcel”, expresó.

Mencionó que pedirán que para cada caso intervenga el Ministerio Público.

Sobre el caso Dinac, Acosta comentó que lo primero que se debe hacer es pedir informes sobre antecedentes a Contrataciones Públicas, solicitar a la Dinac el acta de recepción de facturas de donde entraron los productos, listado de funcionarios a los que se les entregaron los productos y dónde están los restantes físicamente.

Además, mandar traslado a la SET para saber si la empresa adjudicada está al día con sus tributos y si pagaron impuestos los productos que entraron.

El diputado Carlos Rejala también realizó una denuncia sobre el caso en redes sociales, implicando a algunas autoridades. Por su parte, la diputada Celeste Amarilla advirtió que si no se aclara la situación, pedirá juicio político para Mario Abdo Benítez. “Por Dios, que no sea cierto lo de los tapabocas sobrefacturados, sería criminal. De G. 2.700 a G. 29.990. No se atrevan. Por Dios, no se atrevan. Aclaren de inmediato o en medio de la pandemia pedimos juicio político”, advirtió.

Finalmente, el asesor político de la Presidencia, Daniel Centurión, solicitó a los diputados que denuncien si tienen pruebas. “O si no, es un perverso populismo más. No es momento de politiquería y vedetismo”, apuntó.