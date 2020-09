Sufrió, pero volvió a ganar

La primera mitad tuvo un trámite cansino de muchos toques, pero con pocas llegadas a los arcos. Si bien el peligro de marcar se sintió, fueron dos las ocasiones, una para cada uno. Pero lo mejor se hizo esperar. En la segunda mitad y luego de la charla técnica, habrá despertado la sensación de importancia de los tres puntos, clave en la lucha de la permanencia, atendiendo que General es el más necesitado.

Surgieron los goles. El primero desde la banca, con el ingreso de Carlos Lito Duarte, que reemplazó a Santiago Salcedo; este se fue con una expresión no satisfecha por la decisión del DT Troadio Duarte. A poco de su ingreso Lito marcó, pero no subió al tanteador, anulado por adelantamiento; minutos después sí festejó y posteriormente el segundo por Antonio Marín. Hasta ese momento parecía todo resuelto para el local; no fue así.

Las Águilas reaccionaron, descontó Diego Doldán y sobre el final tuvieron dos claras para empatar.