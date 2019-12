Sub 23: Una Selección que despierta gran confianza

La escuadra paraguaya cierra aprestos encarando el Preolímpico de Colombia clasificatorio para los Juegos de Tokio 2020. El entusiasmo es grande y hay muy buen material como para cumplir una decorosa actuación. Fueron más que interesantes los amistosos ante Venezuela y Colombia respectivamente y el cuerpo técnico liderado por Marcucci (asistente de Berizzo en la mayor) tiene un diagnóstico preciso de lo que cuenta.

Eligió a 23 para los cotejos en tierras cafeteras tras una estricta elección que llevó su tiempo. Los microciclos tuvieron su rigurosidad en lo físico y técnico y la evaluación arrojó a estos integrantes: En el arco Marino Arzamendia de Luqueño, Miguel Martínez de General Díaz y Luis Franco de Sol. En la línea defensiva Rodi Ferreira actualmente en Nacional, Santiago Arzamendia de Cerro, Saúl Salcedo de Huracán, Pablo Meza y Enzo Giménez de General Díaz, Roberto Fernández de Guaraní y Matías Espinoza de Libertad. Los mediocampistas Cristian Paredes del Portland Timbers, Jorge Morel de Guaraní, Cristian Núñez de Vélez (a un paso de Cerro), Hugo Martínez de Libertad, Matías Villasanti y Sergio Díaz de Cerro y Brian Ojeda de Defensa y Justicia. Los delanteros Jesús Medina del New York City, Sebastián Ferreira del Monarcas de Morelia, Erik López y Hugo Fernández de Olimpia, Iván Franco de Libertad y Blas Armoa de Luqueño.El debut de Paraguay está marcado para el 19 de enero en la ciudad de Armenia y el cotejo será ante Uruguay. El segundo encuentro oficial será ante Bolivia el 22 de enero en Pereira, el 25 frente a Perú y contra Brasil el 31, estos dos últimos en Armenia.Y como cierre de los ensayos, Federico Frutos, quien se reintegró al Departamento de la Selección Nacional, anunció que Paraguay jugará un amistoso ante Argentina el 7 de enero, probablemente en la cancha de Platense y al otro día en Ezeiza, en el predio de la AFA cotejarán sin mucho formalismo los que no participaron del encuentro anunciado, ya sea por Argentina y Paraguay. Ahora nos queda esperar, reiteramos que esta Sub 23 despierta un gran interés aunque la lucha será tenaz para lograr el objetivo. Aun está en el recuerdo la medalla de plata ganada en Atenas cuando Paraguay tras una notable gestión jugó la final con Argentina cayendo 1-0 con gol de Tévez, pasó mucho tiempo y el logro aún perdura. Haciendo memoria, la Selección tuvo este recorrido para llegar a la instancia definitiva. Había vencido a Japón 4-3, traspié ante Ghana 1-2, posteriormente tres triunfos al hilo, frente a Italia 1-0, Corea del Sur 3-2 e Irak 3-1. Nostalgias al fin de aquella memorable actuación.Primero el LegendarioA nivel de clubes será Guaraní el primero en aparecer en escena en la primera fase de la Libertadores. El calendario asigna el primer choque para el 22 de enero y debido a la temprana participación no perdió tiempo en incorporar una muy buena cantidad de jugadores, entre ellos sobresale Raúl Bobadilla, proveniente de Argentinos Juniors, su pasado contempla presencias en Europa desenvolviéndose en el balompié de Suiza, Grecia y Alemania. Se nacionalizó paraguayo en el 2015, debutando ante Costa Rica e integró luego el plantel de la Copa América de Chile de ese año. Ese fue su comienzo con la Albirroja y por primera vez se lo verá en el fútbol paraguayo. El Legendario sumó en los últimos días a Walter Clar y al Pájaro Benítez, no descartándose haya más novedades en las próximas horas.Gustavo Costas se mostró complacido con las contrataciones y también elaboró una lista de los transferibles, entendiéndose que la renovación es grande. Independientemente a esto la dirigencia de Guaraní se abocó a la construcción de un centro de alto rendimiento en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, arrendando el espacio por 25 años, que contará con ocho canchas sirviendo inicialmente a las categorías menores, donde una vez finalizadas las obras, los chicos del Legendario harán los partidos de local. La inversión alcanzó 300.000 dólares y para su finalización tendrá un costo de 1.500.000. La apuesta es grande, que no se dude.Incómodo ránkingLa última actualización de las posiciones, según FIFA, de las selecciones de los distintos países, continúan manteniendo a Bélgica en el primer lugar, a Francia segundo y el mejor sudamericano clasificado Brasil en tercera posición. De los diez primeros Uruguay está quinto, Argentina noveno y Colombia décimo.Más retrasado Chile, posición 17, Perú 21, Venezuela 25, Paraguay 40, Ecuador 63 y Bolivia 75. Evidentemente la ubicación de la absoluta es consecuencia de los propios resultados que no arrojaron buenos rendimientos y que desnudan finalmente la floja actuación de la Albirroja.Aguardamos una rehabilitación que permita al fútbol paraguayo estar mejor posicionado en el mundo.