Spalding reconoce un escenario optimista para revisar el Anexo C

Spalding añadió que el camino a la revisión del Anexo C puede considerarse optimista con el antecedente de la tarifa definida. “Por un lado, lo importante es que hoy hay nuevamente una tarifa acordada. No debemos olvidar lo que el lado brasileño hizo de forma unilateral a fines del año pasado, comunicar a la Aneel lo que ellos consideraban que era la nueva tarifa de Itaipú, sin que haya acuerdo, sin que haya presupuesto y nuevamente esa situación estaba afectando a todo lo que es el flujo de la Itaipú en su presupuesto 2023”, declaró Spalding aludiendo a la tarifa de USD 12,67 kW/mes informada a la agencia eléctrica brasileña.

El ex director de la binacional consideró como positivo la existencia de un nuevo diálogo entre los lados paraguayo y brasileño, “impulsado o liderado por el propio presidente Lula (da Silva)”. Agregó que los USD 16,71 kW/mes aprobados representan una oportunidad de mayores recursos, y ve con buenos ojos que esos fondos sean canalizados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). En efecto, la administración eléctrica contó que recibirá USD 250 millones y que se ahorrará además USD 104 millones por compra de potencia de la IB.

“Me parece correcto seguir fortaleciendo a la inversión requerida y urgente que tiene la ANDE en su plan maestro, y al mismo tiempo esa reducción de aproximadamente 20% también significa una reducción en su pago de consumo de potencia”, subrayó Spalding.

Más. El ex director de la IB también opinó que se resolvió un punto, pero eso no significa que ya no haya nada más que hablar con el Brasil, porque justamente el 13 de agosto empieza la revisión del Anexo C. ”En el caso del Anexo C no debemos olvidar que esta tarifa es en base a un presupuesto elaborado para el presente año. A fines de este año, en setiembre, tendrán que empezar las conversaciones binacionales nuevamente, para mirar el 2024. Esto podría ser un piso, puede ser una oportunidad para hablar de otras compensaciones adicionales, aprovechando con el próximo Gobierno”, declaró el profesional.

Igualmente, subrayó que un ejemplo que había propuesto es hablar de un Anexo C en donde la compensación pueda incrementarse en la misma proporción que la tarifa baje para el lado brasileño. “(Brasil) pagaba la tarifa más USD 10, ahora esa tarifa bajó, sigue siendo lo otro USD 10, entonces la sumatoria de los dos es menor a lo que se venía pagando antes. Quizá ahí hay espacio también para ir buscando mayores compensaciones de esa potencia y energía correspondiente (a Paraguay)”, afirmó.

Es más, Spalding sugiere ir pensando en actualizar la fórmula de los royalties, algo más duradero en el tiempo, porque las compensaciones irán a 0 una vez que Paraguay contrate su mitad. “Si hay voluntad política y apertura, siempre hay caminos para encontrar una visión común”, expresó.



