Sospechan que secuestraron a niña, que es buscada sin éxito

Dana Zapata, tía de Juliette Le Droumaget, mencionó que se realizan varios trabajos de búsqueda de la menor, a quien le dicen Yuyu, en inmediaciones de su vivienda, en la compañía Isla Alta de Emboscada, Departamento de Cordillera, pero no hay rastros de la ella. Afirmó que la familia está desesperada y pidió ayuda a la ciudadanía si pueden colaborar con datos para encontrarla.

“Están realizando búsquedas en los alrededores de la casa de Yuyu, en una zona boscosa, pero no encuentran rastros”, explicó Dana.

“Sospechamos que se trata de un secuestro, porque no hay rastros de ella, que alguien la llevó”, indicó la tía, pero la familia no recibió ningún llamado. Explicó que son de nivel medio, que no tienen problemas con nadie y la mamá de Yuyu es una trabajadora normal, que tiene una peluquería.

Detalló que la casa donde reside la menor no tiene muchos vecinos cercanos y hay una zona boscosa, pero no cree que su sobrina se haya internado mucho en el monte, ya que tiene problemas para caminar. “Ella no puede caminar mucho, se cansa rápido”, explicó. La niña, de 7 años, sufre de microcefalia.

Por último, pidió ayuda a la ciudadanía que en caso de contar con datos que puedan ayudar a encontrar a la menor, favor comunicarse a los números (0982) 239-015 y (0985) 814-794 o a la Policía Nacional.

Según la denuncia formulada por la madre de la niña, el 15 de abril a las 10:00, se encontraba en compañía de su hija Juliette, hasta que, en un momento dado, la pequeña fue a jugar con los animales y luego ya no retornó a su casa. Desde entonces, Yuyu se encuentra desaparecida.