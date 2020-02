Soroka responsabiliza a Villamayor por voto de abdistas

Comentó que el jefe de gabinete, Juan Ernesto Villamayor, les explicó que la propuesta original tenía demasiados errores, y dijo que Arnaldo Samaniego también consideró eso. “No hubo una bajada de línea del Ejecutivo pero analizamos en bancada y de ahí salió la posición que tuvimos”, confesó.

“Juan Ernesto me dijo a mí personalmente que la ley de Rocío Vallejo tiene muchos errores y que la misma proyectista está asustada de su proyecto”, detalló.

Señaló que se debe hacer un proyecto donde los narcotraficantes no puedan postularse. “El proyecto presentado no prevé que una persona procesada por narcotráfico no tenga que postularse. No debe tener derecho a presentarse en elecciones alguien así”, apuntó, y agregó que también se puede incluir que los familiares de los investigados no puedan candidatarse a ningún cargo electivo.

El diputado colorado dijo además que hay que considerar un proyecto donde las instituciones involucradas puedan aportar.