Solo una minoría de turistas por Odesur trajeron dólares

En ese sentido, Mendoza estimó que en torno al 90% de los extranjeros que vinieron a la nación para la fiesta deportiva trajeron pesos argentinos, reales brasileños o pesos chilenos, entre otros, mientras que solamente un 10% llegó con dólares. A su vez, el titular de la ACCP dijo que la mayoría de estos billetes estadounidenses estaban en condiciones para ser aceptados, es decir, que no fueron sujetos de rechazo en las entidades por ser viejos o estar dañados.

espera. Respecto a la problemática del rechazo de dólares en efectivo en nuestro país, el presidente del gremio de casas de cambio sostuvo que siguen a la espera de que el Banco Central del Paraguay (BCP) emita la resolución que respalde sus remesas de billetes y habilite las operaciones de exportación del sector.

Al respecto, dijo que la banca matriz aún no dio el visto bueno al pedido particular que realizaron desde la firma M&D Cambios y que desde el BCP argumentaron que actualmente se está trabajando en la normativa correspondiente para el envío. Sin embargo, no se tiene certeza sobre la fecha en la cual se estaría concretando la emisión de la mencionada resolución.

Anteriormente, José Cantero, presidente del BCP, había dicho que el ente financiero matriz estaba “muy próximo” a la aprobación, pero evitó dar un plazo para el efecto. Emil Mendoza comentó que desde las casas de cambio no se oponen a que el BCP establezca las condiciones necesarias para que estas empresas puedan enviar los billetes al exterior; sin embargo, solicitaron que los requerimientos no sean restrictivos.



30.000

turistas para los Odesur ingresaron desde la Argentina, según los datos de la Dirección de Migraciones.



10

puntos volvió a subir la cotización del dólar en la jornada de ayer. Ya se ubica en la línea de G. 7.120 a la venta.