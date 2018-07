Solo ocho diputados se animan a pedir la pérdida de investidura de Ibáñez

El documento hasta ahora cuenta con las firmas de los legisladores Sebastián Villarejo, Carlos Sebastián García, Rocío Vallejo (Patria Querida), Kattya González, Norma Camacho (Encuentro Nacional), Tito Ibarrola (Hagamos), Jorge Brítez (Cruzada Nacional) y Celeste Amarilla (PLRA). Carlos Rejala, de Hagamos, se comprometió a firmar cuando vuelva de un viaje, según aseguró Ibarrola.

Embed

El tema sigue siendo dilatado en la Cámara Baja por la ANR y el PLRA.

La bancada efrainista del PLRA buscará a referentes juristas para hablar del tema, y ver si corresponde que Ibáñez deba dejar de ser diputado, indicó Salustiano Salinas. Asimismo, la bancada efrainista hará lo mismo. Desde la bancada independiente, Pastor Vera Bejarano dijo que su bancada acompañará con los votos si es que se llega a presentar el documento. “Lo que vemos es que no hay votos, pero sí hay, nosotros acompañaremos la iniciativa”, dijo al ser consultado si apoyarán el proyecto.

Blindaje de la ANR. Las tres bancadas de la ANR apuntan a defender al diputado.

En tanto desde Colorado Añetete, la intención era emitir un comunicado en defensa del legislador, con las firmas de las demás bancadas coloradas, pero no contaron con las firmas de Honor Colorado, quienes dijeron que no necesitaban firmar un documento y aseguran que no darán su voto para la pérdida de investidura de Ibáñez.

Arnaldo Samaniego sostuvo que no puede dar su opinión personal al respecto, pero que la bancada independiente citará a varios juristas, como Germán Latorre, para tener un dictamen al respecto. “A partir de ahí, comunicaremos nuestra postura”, señaló.

Los colorados son 42 en total y tratan de impedir que el tema prospere.

Para que la propuesta tenga éxito, la Cámara Baja deberá contar con 53 votos para expulsar a Ibáñez, algo que parece imposible según el panorama. El legislador es muy cuestionado desde el año 2014 por este caso y para ingresar de vuelta como diputado se tuvo que escudar como número dos de la lista de Ariel Oviedo durante las internas del Partido Colorado. En la sesión de ayer, Ibáñez fue recibido y saludado prácticamente como un héroe cuando hacía apenas horas admitió haber cometido una estafa.