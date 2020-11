Solo dos de seis casos contra OGD serán juzgados por audios del JEM

Ayer se inició formalmente el juzgamiento del ex senador colorado, junto con su ex colega Jorge Oviedo Matto, el ex ministro del Interior Carmelo Caballero y el ex secretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann.

Las defensas de Fernández Lippmann y Caballero pidieron leer en forma íntegra las 74 páginas de la resolución del 4 de setiembre del 2019, por la que se elevó el caso a juicio oral. También se leerá su aclaratoria y el fallo del Tribunal de Apelación.

Según la acusación, González Daher, Caballero y Fernández Lippmann son acusados por tráfico de influencias y asociación criminal, mientras que Oviedo Matto solo por tráfico de influencias.

En la imputación inicial, OGD tenía también cargos por cohecho pasivo (coima), Oviedo Matto, por asociación criminal y cohecho pasivo, mientras que Caballero también por soborno. Todos estos cargos quedaron sin efecto.

LAS CAUSAS. Según el auto de apertura, solo dos casos quedaron contra el ex presidente del JEM, que son el conocido como Electrofácil y de la retroexcavadora.

Según la acusación, Carmelo Caballero se presentó ante la fiscala Teresa Rojas y la amenazó con que iban a destituirle por sus actuaciones en el caso Electrofácil.

Luego contactó con Fernández Lippmann. Después, OGD y Fernández Lippmann firmaron la resolución de enjuiciamiento de la fiscala Rojas, sin que haya motivo alguno, según la Fiscalía. Así, dice que hubo tráfico de influencias y asociación criminal.

El otro caso contra González Daher es por la retroexcavadora de la firma El Farol, que era solicitada por Walberto Zárate. Según la Fiscalía, el entonces titular del JEM llamó a la jueza de Ybycuí, Adriana Pedretti, con lo que le pidió que le entregara la maquinaria. Aquí hubo tráfico de influencias.

Sin embargo, no se van a juzgar los otros casos imputados inicialmente, como el de Walberto Zárate por lesión de confianza, la causa del ex contralor Enrique García, el caso Protek, de tráfico de armas, y de la Sexta Moon. La Fiscalía no mencionó ninguno de ellos en la acusación.

Por otro lado, el último caso a ser juzgado en el juicio oral es el supuesto pedido de dinero del ex senador Jorge Oviedo Matto, que sí coincide con la imputación inicial, no así en los cargos en su contra.

Supuestamente, Oviedo Matto, cuando era miembro del JEM, pidió 10.000 dólares o en su defecto 5.000 dólares a la fiscala Casse Giménez para hablar con los demás miembros del JEM para destituir a la fiscala Karina Giménez.

Estos son los hechos a ser juzgados en el juicio oral, dos contra González Daher y uno contra Oviedo Matto. De los seis anteriores imputados, solo estos quedaron a ser juzgados contra los procesados.

El juicio oral seguirá el lunes, a las 13:30, según dispuso el Tribunal de Sentencia, con la lectura de la resolución que elevó a juicio oral la causa, además de su aclaratoria y el del Tribunal de Apelación. En el juicio de audios filtrados, solo se escuchará uno propuesto por la defensa.