Solicitan un salario para una trabajadora

Vicenta Centurión (48) se desempeña como limpiadora del puesto de salud de Yasy Cañy, desde hace 6 años, sin percibir remuneración alguna del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Sobrevive gracias a la buena voluntad de los profesionales médicos que dedican parte de sus respectivos sueldos para cubrir los gastos de la trabajadora. Pero no fue fácil la decisión que finalmente adoptó para hacer pública su situación a través de nuestro medio. La mujer espera con ansias un sueldo que le prometieron desde la Municipalidad a partir de enero. “Por ejemplo, el doctor Esteban me da 300.000 mensuales y la doctora Lucy me paga una cuotita que tengo en el banco, y así sobrevivo; pero tengo miedo que los médicos se cansen y ya no me paguen, porque yo sé que eso no les corresponde. Yo no quería que ellos me pagaran, pero no existe otra forma porque no hay presupuesto en el Ministerio, me dijeron”, manifestó.