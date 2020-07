Solicitan que médica vaya a juicio oral por un accidente fatal

Llegaron a nuestra redacción Maximina Barrios, Evarista Salinas de Núñez y Alba Núñez, hermanas y sobrina de Mariano Barrios Salinas (51), quien murió el 9 de agosto del año pasado en el kilómetro 42 de la ruta 2, Mariscal Estigarribia, a la altura de Ypacaraí.

El hombre falleció de un traumatismo de cráneo encefálico, tras ser atropellado por la camioneta Jeep, Renegade Sport, negro, al mando de Edith Serafina Mayeregger Aquino, una médica cirujana de 33 años.

La misma fue imputada por homicidio culposo, pero en la audiencia preliminar, ante la jueza Norma Salomón, la fiscala Basualdo solicitó el sobreseimiento definitivo, debido a que supuestamente la víctima estaba ebria cuando cruzó la ruta.

No obstante, la magistrada le dio el trámite de oposición, por lo que ahora es la Fiscalía general del Estado quien debe ratificar o, en su caso, rectificar el requerimiento conclusivo y solicitar el juicio oral para la procesada.

Según los familiares, según el informe policial, el día del accidente se extrajeron 5 cc de sangre de la víctima Mariano Barrios. Sin embargo, afirman que el resultado del laboratorio toxicológico decía que solo contenía 4 ml de sangre.

Con ello, refieren que se rompió la cadena de custodia, por lo que el resultado no puede ser tenido en cuenta. Alegan que la víctima no estaba ebria. El abogado Miguel Ángel Stampf, que representa a la familia de Barrios, se opuso al sobreseimiento y sostiene que hubo negligencia por parte de la médica, por lo que pide que vaya a juicio oral para que no quede impune.