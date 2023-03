Situación en Alto Paraguay continúa delicada y claman por asistencia

Además, sus actividades como la elaboración de carbón cesaron a causa de la inundación y no tienen ingresos, sobre todo los pobladores del barrio San Francisco conocido como Hugua Ñaró. Esas familias piden mayor asistencia que la Secretaría de Emergencia Nacional y que envíe más víveres y piden que no se politice la necesidad porque ellos no tienen color. Entre lágrimas los vecinos comentaron la situación en la que viven, si bien sus casas ya no están bajo agua, pero sus actividades laborales están siendo perjudicadas por la inundación. No les queda nada por hacer, por lo que dependen de la ayuda de las autoridades.

Piden canoa. Los indígenas de la comunidad Castilla, distante a 35 kilómetros de la zona urbana de Puerto Casado, se encuentran aislados e inundados y sin salida, por lo que sus habitantes solicitan que se les faciliten canoas con motor para que puedan movilizarse. El pedido va para las autoridades, sobre todo para la Secretaría de Emergencia Nacional, para que les puedan conseguir y hacerles llegar a la comunidad debido al corte de ruta ocasionado por la corriente de agua. Los nativos en sus localidades no tienen servicio de energía eléctrica, desde el domingo durante la intensa lluvia, hasta ahora no se repuso debido a la dificultad para ingresar a la zona. Para mantenerse comunicados con la zona urbana y pedir ayuda cargan sus celulares y sus linternas mediante un motor a base de combustible.

El profesor Mauricio Cabrera, mediante una mensaje de audio, se comunicó con nuestro medio para realizar su pedido de la embarcación para la población; “varias familias que tienen sus casas bajo agua están en la escuela de la comunidad donde están siendo resguardados, principalmente los niños”, refirió.

Bahía Negra. Los indígenas del distrito de Bahía Negra piden la ayuda del Gobierno para afrontar el aislamiento en el que están, situación que vienen arrastrando desde hace varios días. Aparte de la lluvia caída, que acumuló mucha agua en sus zonas, también sufren la consecuencia del repunte de agua que corta las vías de acceso con la zona urbana. Lugares como Puerto Diana, 14 de Mayo, también conocido como Karcha Batuht, se encuentran aislados al igual que otras comunidades de la zona, como son los indígenas de la etnia Yshir o Chamacoco, que desde hace tiempo vienen solicitando asistencia para de alguna manera paliar sus necesidades.