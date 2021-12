Sindican a Dubini como lacayo de Daher en descuentos de cheques

El hombre lo denunció hace tres años por apropiación y estafa en un negociado de descuento de cheques, en el que el financista era Daher.

“Captaban cuentas nuevas, porque uno al tener cheques quiere mover y hacer negocios. (Dubini) tiene gente en los bancos que le avisan quién tiene cuenta nueva y ahí él contactaba con las personas. Le ofrecía que le podía hacer descuento de cheques. Uno de los grandes financistas era González Daher”, sostuvo.

Dijo que el primer descuento sí lo hacía, pero que después ya venían los problemas, ya que los otros ya no descontaban.

Morales dijo que en varias veces fue junto a RGD. “Mi mayor error fue contarle que le abrí una causa a Dubini; es más, me preguntó dónde está la causa. Desde ahí nunca más en la vida mi causa prosperó. Nunca más, escondían mi carpeta, me trataban mal”, dijo.

CONDENADO POR USURA. Ramón González Daher fue condenado a 15 años de pena privativa de libertad por usura y lavado de dinero, mientras que su hijo, Fernando González Karjallo, fue sentenciado a 5 años de cárcel por lavado de activos, por el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo. Justamente confirmaron que Daher se dedicaba al descuento de cheques y que utilizaba al sistema judicial como un aliado en los aprietes y extorsiones.

Un total de 156 causas van a ser analizadas, que son casos en los que denunció RGD a sus víctimas. Inclusive, se estudiarán las actuaciones de fiscales que tomaron esas demandas por supuesta estafa y se habrían prestado para procesar a sus deudores.

Según Morales, será difícil creer en que se va a investigar realmente después de esto. “¿Cómo vas a confiar en la Justicia y cómo yo puedo creer que gua’u esos fiscales que le van a controlar a estos fiscales van a hacer bien su trabajo?”, expresó sus dudas el denunciante. Sostuvo que denunció a Dubini y cuando Daher se enteró de eso, se trabó el caso.

“Desde que yo presenté la denuncia, como siete fiscales por ahí fueron cambiados en esa unidad. Yo hice varias denuncias y algunas veces me hacían caso, porque yo me iba y me plagueaba en la prensa, salía en la calle, gritaba”, dijo.

OTRO RECLUTADOR. Otro caso de un presunto reclutador saltó en 2020 con la denuncia de una presunta víctima, quien aseguró que el empresario Pedro Acosta tiene un frondoso historial de extorsión con cheques y hacía cambios de cheques con Daher.