Sin internet, completan 20% de tareas

Critican la actitud de Petta, quien indica que no hay dificultades en las aulas virtuales y ante su falta de respuestas para instalar una mesa técnica entre todos los sectores, advierten que en 24 horas, aumentarán los paros en todo el país. Jóvenes de la Fenaes y de la ONE también siguen con las protestas.

“Yo no tengo internet, usaba el Wifi de mi vecino para las tareas cuando no estábamos de paro y si no es así dependo de tener o no saldo, eso del servicio gratuito no es realidad porque también tenemos que acceder a páginas web o a YouTube”, comentó María Gloria Amarilla, vocera de la organización estudiantil.

Solo este gremio suma desde hoy a estudiantes de 200 instituciones educativas en paro y analizan tomar otro tipo de medidas ante la falta de respuestas de la cartera.

Desde la Organización Nacional Estudiantil (ONE), critican la gestión del ministro de Educación, Eduardo Petta, y exigen su renuncia de la cartera estatal.

Los jóvenes de Unepy y de la Fenaes, volvieron a solicitar ayer una mesa técnica de emergencia en la que se trate salir con un plan de contingencia educativa para lo que resta del año lectivo.