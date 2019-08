Sin hechos nuevos, cartistas no apoyarán el juicio político

Si bien el cartismo no da señales de finiquito del pedido de juicio político que sigue en la Cámara de Diputados, sin enviarse al archivo, miembros del movimiento Honor Colorado mantienen la postura de no apoyar la destitución, afirmando que su líder, Horacio Cartes, no pidió nada a cambio.

El diputado Walter Harms dijo que si no hay elementos nuevos como resultado de la investigación sobre la firma de un acuerdo secreto entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Eletrobras (Brasil), sobre la compraventa de potencia de Itaipú, con términos lesivos para los intereses nacionales, no apoyarán el juicio.

Sin embargo, indicó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe acercarse a Cartes para asegurar la gobernabilidad. “Si yo fuese Marito, a la primera persona que acudiría para pedirle colaboración para salvar su gobierno es Horacio Cartes. Si no está dispuesto a hacer eso, veo negra la morcilla”, expresó.

Calificó a Cartes de “altruista” alegando que pese a los ataques en su contra, “está predispuesto a colaborar para que el presidente pueda elevar la confianza de la ciudadanía”.

Celebró como un buen indicio que senadores de Colorado Añetete se hayan acercado al ex presidente, ya que solo el Partido Colorado puede salvar al gobierno. “Ellos entienden que solos no van a llegar a buen puerto”, afirmó.

Por su parte, el diputado Justo Zacarías también ratificó que Cartes no puso condiciones y vio como positivo que Abdo haya brindado en los últimos días un mensaje conciliador.

NO HAY COGOBIERNO. Con discursos unificados, también el senador de Colorado Añetete Juan Carlos Galaverna, quien se reunió con Cartes junto con Silvio Ovelar y Enrique Bacchetta, dijo que el ex presidente no pidió cargos ni condicionó su apoyo. Además, negó que exista un cogobierno y que si aún no se rechaza el juicio político, es porque Cartes tiene su propio ritmo.

Confirmó que opera para que exista una reunión entre ambos líderes de la ANR abogando por la unidad, aclarando que Marito no tiene por qué abdicar principios.