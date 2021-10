Sin gran acompañamiento político, despiden a González Daher en Luque

Por otro lado, se dieron algunos tímidos reclamos de quienes repudiaron el accionar del ex legislador, quien acumuló una gran fortuna por medio de la usura, sin poder justificar USD 31 millones de su patrimonio, por lo que fue condenado. Contaron que muchos perdieron sus casas y que murió sin pagar la deuda.

En tanto que no se vio a ninguna autoridad pública ni representante de la Asociación Nacional Republicana (ANR), tampoco nadie del movimiento Honor Colorado, del que González Daher fue miembro, a excepción del diputado Miguel Tadeo Rojas, quien fue a pie desde la casa donde se realizó el velorio hasta el cementerio, donde fue enterrado.

El féretro de González Daher estaba cubierto por una bandera de la ciudad de Luque y otra del Partido Colorado.

Reelecto. También participó, incluso encabezando el cortejo fúnebre, el intendente electo de Luque, Carlos Echeverría, que siempre fue su leal. González Daher fue padrino político del jefe comunal. De hecho, un seguidor del ex senador, durante el entierro, pronunció un discurso y gritó “¡gracias a él, hoy Luque vuelve a tener un intendente colorado!”

Igualmente, se vio con mucho pesar al hijo del ex parlamentario, el concejal reelecto Rubén González Chaves, y al hermano del fallecido, Ramón González Daher, ambos condenados por la Justicia. “El pueblo colorado de Luque le ha vuelto a dar su apoyo y confianza y evidentemente tampoco Óscar González Daher nunca ha perdido el respaldo de su pueblo”, resaltó Tadeo Rojas.

El líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, estuvo el jueves acompañando a la familia, pero no se dejó ver. También estuvo el presidente de la ANR, Pedro Alliana.

Según Tadeo Rojas, estuvieron todos hasta las 2 de la madrugada. “Muy dolido Cartes. Le tenía un gran aprecio a Óscar”, mencionó.

Acompañaron el sepelio ex autoridades como la ex senadora Mirta Gusinky, el ex ministro del Interior Walter Bower y el ex director de la Dinac Édgar Melgarejo.

La dos causas judiciales que afrontaba González Daher quedarán extintas con su muerte. Uno de los casos es enriquecimiento ilícito y el otro guarda relación con los audios filtrados que revelaron la manipulación de la Justicia que encabezó siendo presidente del JEM.