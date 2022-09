Sin fuerza, hablan de posible juicio a defensor

Amarilla indicó a Telefuturo que Godoy no tiene capacidad de defenderse ni a sí mismo y mucho menos podrá defender al pueblo. Cuestionó las diversas denuncias de corrupción en su contra y resaltó sus “desórdenes de conducta”.

Sin embargo, la idea no fue todavía articulada y desde las diferentes bancadas no se manifiesta entusiasmo debido a que se sabe que no se cuenta con los números para aprobar el juicio político, ante la fuerte defensa del cartismo al defensor, ficha clave de este movimiento, que lo reeligió por cinco años más.

El senador del Frente Guasu, Carlos Filizzola, se hizo eco de denuncias de un grupo de mujeres por violencia sicológica y laboral por parte del defensor del Pueblo.

Ante la plenaria del Senado, sostuvo que corresponde a la Cámara de Diputados iniciar el juicio político y removerlo del cargo.

Godoy ya tiene encima demasiadas denuncias, entre ellas, cobros irregulares a los objetores de conciencia, además de diversas irregularidades halladas por la Contraloría General de la República.