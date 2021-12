Sin costo alguno

La peor zona de confort es aquella donde cualquier cosa que hagas no tiene ninguna consecuencia o al menos, estás seguro que todo lo que haces mal no tiene costo alguno. Es lo que escogieron los diputados colorados al salvar al gobernador de Central de una sanción política que los mismos miembros de la junta departamental habían creído era lo mejor para el cuerpo administrador. El locutor cachaquero Hugo Javier González no tiene nada que perder. En realidad: Nunca tuvo. Es el primer caso donde las acusaciones del mismo ejecutivo y otros órganos contralores demuestran que el dinero otorgado para luchar contra el Covid se utilizó para otros propósitos innobles e ilegales incluyendo organizaciones afines que inventaron facturas y obras. A los 42 diputados colorados no les importó y a pie juntillas decidieron exceptuarlo de cualquier responsabilidad política y dejaron que la rata siga administrando el queso de la gobernación sin que encuentren en ello nada peligroso, despreciable ni sancionable.