Sin aglomeraciones, se aprovecharon las ofertas en la frontera

Se espera que para la jornada de hoy se tenga una mayor presencia de consumidores en los comercios adheridos a la megaferia de descuentos. No se observó la famosa aglomeración de personas durante el desarrollo de eventos de este tipo, debido al respeto de las tiendas hacia el protocolo establecido por el Ministerio de Salud.

“Cumplimos con el protocolo, el tema de lavado de manos y distanciamiento, y aprovechamos para realizar algunas compras. Para todos está todo muy difícil, por eso esperamos este evento para comprar algunas cosas. Yo compré un par de calzados que encontré a mitad de precio. Hay mucha ventaja y hay que aprovechar”, relató Jorge Benítez, residente de la capital del Alto Paraná.

Benítez destacó el respeto al protocolo que se observa en los comercios del microcentro. “Es más lento, hay que formar fila, pero si no te lavás las manos y no traés tapabocas no entrás, así de simple y me parece muy bien”, agregó.

La capital del Alto Paraná se encuentra en pleno proceso de recuperación económica. Una región que depende mucho económicamente de la apertura del Puente de la Amistad, sufrió con dureza los casi 8 meses de bloqueo. Eventos como el Black Friday son sumamente importantes para lograr grandes ventas, tanto a clientes locales, como a los venidos del Brasil, según refirieron los comerciantes.