Sigue trabado el acuerdo para terna de Subcontraloría

Ayer no hubo cuórum para la sesión extraordinaria virtual del Senado, y solamente se conectaron 21 senadores.

El titular del Congreso Óscar Salomón aseguró que seguirán dialogando en busca de un consenso para el tercer candidato de la terna.

Cree que el espacio corresponde a un no colorado, teniendo en cuenta que el contralor ya es de la ANR, con relación a Camilo Benítez.

El vicepresidente segundo del Senado, el liberal Amado Florentín sostuvo que no se debe incluir a un colorado como plantea Hagamos.

El candidato que está en discordia es Mario Florenciañez, actual secretario de la Contraloría General.

Patrick Kemper, de Hagamos, también admitió que no hay acuerdo político y que seguirán las conversaciones.

La liberal llanista Zulma Gómez mencionó que la bancada B del PLRA, integrada por los ex efrainistas, pidió que no den cuórum, ante el riesgo de la inclusión de Florenciañez en la terna.

“Nosotros no nos presentamos porque no estamos de acuerdo con la inclusión de Florenciañez en la terna”, reconoció abiertamente Florentín ante los periodistas.

“Evidentemente no hay acuerdo. No pudimos consensuar. Mucha gente creo que no se conectó por eso. No pudimos conseguir el cuórum legal necesario para elegir la terna”, dijo Salomón.

Manifestó que hasta el momento solo pudieron consensuar sobre dos nombres, citando a Rolando Duarte y Augusto Paiva.

“Vamos a iniciar inmediatamente un diálogo para tratar de consensuar un nombre más y cumplir con nuestro compromiso”, señaló.

Negó que hayan recibido alguna indicación por parte del Ejecutivo, alegando que es una cuestión interna que atañe a los senadores.

“Particularmente, creo que corresponde a la oposición el espacio. El contralor es colorado. Estimo que el subcontralor para balancear un poquito debe ser un no colorado”, remarcó Cachito.

“La bancada B del PLRA decidió como una posición política no participar de la sesión por falta de acuerdo”, insistió Florentín.

“No estamos de acuerdo que se incluya dentro de la terna a Mario Florenciañez, no por su capacidad técnica, sino por que es de origen colorado del oficialismo”, sentenció el liberal.

El senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida, despotricó contra la mayoría que negoció la mesa directiva por la indefinición.

“Se elevó el nivel de desfachatez en la Cámara de Senadores”, escribió en su cuenta en el Twitter.