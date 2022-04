Sigue juicio a ex intendente por presunto desvío millonario

En la ciudad de Caacupé, continuó el juzgamiento, con la producción de pruebas, según el fiscal Luis Piñánez.

El juicio inició el 7 de marzo pasado. Hace nueve años que saltó el caso, pero por los excesivos recursos que presentaron las defensas, la causa se extendió, lamentó el fiscal.

ANTECEDENTES. El caso saltó a luz en el 2014, y Alfonzo Prieto fue imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso, luego de una denuncia de concejales municipales.

Aparte del ex intendente, también están procesados la hermana de este, Cristina Alfonzo, la ex directora administrativa María Luján Leite y Gustavo Alfonzo Bello. Por su parte, la ex secretaria general Lilian Fabiola Benegas, y Alejandro Magno Núñez, supuesto prestador de servicios, ya fueron condenados a 2 años 6 meses de pena.

Según la acusación, entre el 2011 y 2013, el ex jefe comunal realizó el presunto desvío de dinero, a través de cuatro operaciones, entre los cuales están pago a firmas comerciales, la compra de combustibles y de una camioneta Nissan y otros más.

El hermano del intendente, Amado Alfonzo Prieto, había sido adjudicado a través de la compra directa para la provisión de combustibles y lubricantes, a través de su empresa Manduvirá Servicio.

En este caso, se omitió llamar a licitación y contar con 3 ofertas para analizar la compra.

Al comienzo se hablaba de un perjuicio de G. 883 millones, a través de desvíos, sobrefacturaciones y pagos por obras inexistentes. Luego el monto ascendió a más de G. 1.200 millones.

EXPECTATIVA. Según el fiscal Piñánez, el ex intendente se expone a 12 años y medio de cárcel, según los cálculos de los hechos.

El juicio a Alfonzo continúa el próximo martes, a las 08:00, informó el Tribunal, integrado por los jueces Cinthya Páez, Ana Ortiz y Agustín Portillo.